金門金城鎮代會主席陳天成 遭人登門勒索毒打送醫
金門金城鎮代表會主席陳天成今（18）日中午驚傳在其伯玉路服務處內，遭2名操台灣口音的男子勒索不成後，先持鐵棍毒打一頓，再押往垵湖國小後方偏僻的產業道路丟棄。警方已據報護送就醫，並成立專案小組調查偵辦。
警方初步調查，今日中午有2名男子前往陳天成位於伯玉路上的服務處，開口勒索一筆數目不詳的款項，但因他身上並無足夠現金，雙方一陣爭執後，引起對方不快，隨即遭2人持鐵棍聯手亂打，隨後又帶往賢庵國小垵湖分校後方僻靜的產業道路繼續施暴，並將他用手銬銬住後丟棄現場。
金城派出所在中午12時接獲家屬報案，火速趕到伯玉路現場，發現屋內血跡斑斑，12時33分再接獲民眾報案，在垵湖分校附近「長城堡」一帶，找到頭破血流的陳天成，趕緊將他送醫，除頭部有約5公分大小的撕裂傷外，手、腳也多處淤青腫脹。
警方據報2名侵門踏戶打人的歹徒，操台灣口音的閩南語，不排除是外地人跨海作案，目前已協同機場、碼頭過濾可疑分子，嚴防溜回台灣或潛往對岸。
因陳天成以土地仲介交易為業，另也曾經營租車業，這起震驚地方的暴力事件，是否與此有關，或另有他因，警方還在深入調查釐清。
由於陳天成服務處與金城警分局的直線距離不到1公里，且當地人、車熙攘來往，暴徒竟敢登門入室勒索和打人，鄉親聞訊普遍感到不安，抱怨金城鎮做為全島首善之區，治安卻如此敗壞，讓人非常憂心。
(中時)
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