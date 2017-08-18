世大運網路購票霧煞煞 汪志冰批「白癡系統」
世大運購票系統7月時挨批購票時看不到賽程表，只能「盲買」，台北市議員汪志冰18日痛批至今仍未改善，購票時無法顯示賽程，看不見對戰組合，網頁上的賽程連結不僅難找，還只顯示英文，「誰知道何時可以進場支持中華隊？」她不滿市府處理態度慢半拍，購票系統不友善，提高售票率的目標將淪為口號。
汪志冰表示，接到民眾陳情「盲買」的狀況至今依舊，有民眾要購買8月22日的棒球賽事，雖然世大運販售的是一日券，但點入購票網頁卻未顯示對戰組合，且一個多月前已有類似狀況，至今仍是「白痴系統」，若不慎買錯，荷包可能失血；且雖然購票網頁有連結至賽程表，但是字體小，不醒目而且難找，點進去更是只顯示英文，對於購票民眾十分不方便。
汪志冰認為，柯市府在世大運開打前夕依舊沒有上緊發條，柯文哲四處跑通告，和網路紅人拍影片、上節目敷面膜作秀，企圖提高售票率，但購票系統毫不便民又不願改善，提高售票率只是「虛晃一招」，民眾支持中華隊的美意，因此大打折扣。
(中時)
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