霹靂-8與鷹擊-91上身 陸殲-10B首秀鐵手

由圖中可見，殲-10B機翼外側為霹靂-8訓練彈，中間為鷹擊-91訓練彈，內側為鐳射引導炸彈配重彈，而進氣道下方小吊艙左側為電子對抗莢艙，右側為資料鏈莢艙。（圖/觀察者網）

中國殲-10B戰機在展示中掛載了鷹擊-91反輻射飛彈，以及鐳射導引炸彈。（圖/觀察者網）

中國利用近日舉行的「航空飛鏢2017」競賽，首度展現殲-10B的對敵防空壓制（Suppression of Enemy Air Defenses,SEAD）任務電子對抗莢艙，顯示它能為中國空軍再添戰力。

對敵防空壓制是一種軍事行動，在於壓制敵方陸基的防空火力，如地對空導彈與防空高射砲等，主要為攻擊的初期行動。而美國也稱作「野鼬」（Wild Weasel）任務或「鐵手」（Iron Hand）任務。

據《IHS詹氏防衛周刊》（IHS Jane's Defence Weekly）報導，殲-10B戰機10日在吉林長春空軍基地競賽後的展示活動上，展示掛載了兩枚鷹擊-91反輻射飛彈（ARM）。而鷹擊-91是中國以前蘇聯所製造的Kh-31P重型空射反艦飛彈為基礎，加以仿製並改良的版本，有反輻射版與空對地版。

據稱鷹擊-91需要導引系統莢艙，而當天在殲-10B的機身掛架上，便可以看到它的蹤影。

事實上，早在2009年時，就有消息傳出，鷹擊-91飛彈能武裝殲-10A。然而，當時並沒有看到它有像殲-10B的西南電子設備研究所K/RKL007A電子支援措施/電子對抗（ESM/ECM）莢艙。

分析指出，這莢艙或許能賦予或加強殲-10B自動攻擊電子目標的能力。

觀察者網的軍事評論指出，這次殲-10B所展示的外掛，機翼外側為霹靂-8訓練彈、中間為鷹擊-91訓練彈，內側為雷射導引炸彈配重彈，進氣道下方小吊艙左側為電子對抗莢艙，而右側為資料鏈莢艙，這主要是展示殲-10B強大的外掛能力。

從中國軍網發佈的「航空飛鏢」競賽照可以看出，在空地突防競賽階段，殲轟-7A機翼下掛載了KRL-700A莢艙。分析指出，其實這並不奇怪，由於殲轟-7A及殲-10B都是中國自製的主力戰機，應該能通用掛載物。

此外，分析並稱，中國空軍依殲-10B、殲轟-7A等戰機，藉由配備各式自衛干擾莢艙，攻擊性干擾莢艙與ELINT情報搜集系統等，已經初步建立起SEAD作戰能力及編隊的電子壓制能力。

(中時電子報)