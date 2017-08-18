特殊水果「阿娜娜」　別具風味

阿娜娜Annona形似釋迦，香氣濃郁但甜度較低。（沈揮勝翻攝）

魚池鄉的「阿娜娜」成熟了。（沈揮勝翻攝）

8月是阿娜娜（Annona montana Macf.）的果熟季節，這種原生於熱帶美洲、中文俗稱「山刺番荔枝」的風味水果，在日月潭附近有零星栽植，但種的人不知如何銷售、買的人找不到門路，魚池鄉農友王清整合散戶建立窗口，讓買、賣各蒙其利。

依文獻紀載，阿娜娜Annona是在1917年引進台灣，中台灣或南部山區，各聚落大概都可找到1、2棵；也有些民眾會將它種在庭園當作觀賞用。整個來說，因植株少又太過零散，不成經濟規模。

該水果外觀乍似鳳梨釋迦，但香味比鳳梨釋迦濃郁數十倍且富含果膠，因坊間網傳可抑制惡細胞蔓延…近幾年在網路上顯得熱夯！可惜因為甜度較低，且栽植者都只擁寥寥數棵，在行銷上有一定難度。

魚池鄉蓮華池地區知名的「大自然生態農莊」主人王清、陳瑩旭栽有10多棵阿娜娜，每年此刻正是果熟期，因常有遊客詢問，於是整合附近10多名農戶，透過平台窗口，讓外界知道購買管道。

阿娜娜適合加蜂蜜打果汁，或拌黑糖直接食用，也可以製作冰淇淋。因果內種籽多，且整顆放冰箱不好保存，該農場採預先去籽、小包裝冷凍處理方式，讓有需求者買得到，食用、保存更方便。

(中時)