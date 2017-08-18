傷口嚴重感染新福音 成大研發更便宜紫光動力技術

王德華講解紫光動力殺菌對傷口感染的效用。（程炳璋攝）

成大皮膚部王德華（左二）領導的團隊研發出紫光動力殺菌法，患者傷口在使用傳統的昂貴藥劑在一次光照下就可痊癒，現在有更便宜的藥劑。（程炳璋攝）

嚴重細菌感染的傷口有救了，成大皮膚部醫師王德華帶領的生技團隊，研究出新的紫光動力殺菌法，可殺死高抗藥性的「金黃色葡萄球菌」，現階段已完成培養皿體外實驗，1年半後可望正式上路，成為更安全、便宜、有效的治療方式。

人體中含有不少金黃色葡萄球菌，治療這些細菌感染的傷口，一般皆用抗生素藥物，最常見的是蜂窩性組織炎，更嚴重的就是敗血症。

時間一久，細菌發展出抗藥性，醫師只好提高抗生素藥物強度來治療病患，但細菌亦隨之發展出更強的抗藥性。醫界早已擔心未來可能出現無藥可治的超級細菌。

反制抗藥性強的金黃色葡萄球菌，過去醫界有種光照療法很有效，這種傳統光照治療所需的感光劑非常昂貴，一小瓶就需近3萬元，一般民眾負擔不起，幾乎都用在傷口已潰爛到需截肢的病患。

成大皮膚部光療科主任王德華帶領銘傳大學生科系組成生技研究團隊，經過4年研發出紫光動力殺菌法，利用一般的紫光照射，刺激、活化感光劑來對抗細菌，培養皿實驗已成功殺死高抗藥性的細菌，研究成果已刊登在「光生物、光化學雜誌」國際期刊。

這項成果最大成就在於，傳統光照動力使用的感光劑非常昂貴，王德華團隊卻研發出更便宜、安全、有效的維他命B2感光劑，未來可普遍提供給傷口感染的患者使用，提升治療品質與效率。

一顆維他命B2不過數十元，經過紫光照射，可產生超氧自由基，跑進細菌內，就像點燃炸彈一樣，破壞溶解細菌組織。

王德華表示，這項新的醫療技術尚未人體試驗，但並不難，預計1至2年內即可正式上路使用。將為糖尿病患、敗血症患者的傷口感染困擾，帶來新福音。

(中時)