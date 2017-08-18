成大皮膚部光動力治療發展18年 技術領先全台

成大醫院發展光動力治療已有18年，早在1999年已進行首件皮膚癌症治療案例，技術領先全台，這次新研發的紫光動力殺菌法結合台灣的LED產業技術，第一波發展治療傷口的光照儀器，最重要的是著眼於發展全新的美容產業商機。

成大醫院是全台最早發展光動力治療技術的醫院，18年來持續研發新的光照治療技術，近年不但研發出低成本的紫光動力殺菌法，成為傷口感染患者新福音，研究團隊其實還發現可活化皮膚的技術。

成大醫院皮膚部王德華研究團隊表示，維他命B2感光劑經過光照，以高濃度的劑量可殺細菌，低濃度的劑量可產生超氧自由基，可活化肌膚，成為發展美容技術的新商機，但他認為時機尚未持成熟，對此不願多講。

王德華表示，光照動力照射早期被用來殺死輸血血液內的病毒，長期下來並未發現病毒因而發展出「抗光性」，只要治療成本能夠更便宜，預期可被大量使用在傷口感染的治療上。吸引光技術廠商洽談合作。

光照動力治療所需的LED燈技術，在台灣已成熟發展，等待人體實驗完成，政府核可即能上路，業者會先開發傷口的光照治療儀器，但同時瞄準美容光照儀器的開發，鎖定美容商機大餅。

(中時)