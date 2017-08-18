台南商圈小旅行 旅日畫家透過畫筆行銷台南
日本遊客已成為台南市主要的境外觀光客源，台南市經發局找來旅日女畫家呂唯嘉體驗台南商圈小旅行，11月將在日本京都嵐山開畫展，透過她的畫筆，行銷台南的美麗風景與商圈美食。
過去日本客來台旅遊大多先選擇台北，近年到台南旅行的日本遊客漸增，去年起正式超越大陸客，占了台南市境外遊客的4成，成為府城境外遊客主要客源。
台南市經發局打算以深度文化旅遊搶日本遊客，包括推薦在地特色商圈，有別於過去辦理嘉年華方式，這回找來定居日本10年的33歲旅日畫家呂唯嘉，首度嘗試在日本辦畫展行銷台南。
台南市經發局今年起舉辦一場商圈擂台賽，共有後壁、麻豆、北門、灣里4個商圈得獎，經發局協助4處商圈上架到一家國際旅行社的台南行程規畫中。
經發局邀請呂唯嘉到台南體驗4天的商圈之旅，收集對台南人文風景的印象，11月在日本京都嵐山開畫展，透過畫筆行銷台南的景點，並將在日本出一本台南畫冊，吸引日本遊客前來遊玩。
呂唯嘉表示，多數日本人認為台灣人很熱情，自己定居日本前，曾到台南遊玩，這回透過經發局安排，看見商圈店家用自己的力量在推廣這片土地，相當感動，希望畫出台南的美，同樣感動日本人。
經發局認為這是一次全新的國際觀光行銷模式，透過畫作文藝展覽，加深日人對府城的好感。
(中時)
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