台灣之光！工藝界傳佳報！青年及資深陶藝家獲國際獎項肯定

日本美濃--郭舒凡《食記》。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

「藝術，就是自然與人。」——培根！祖先們所使用的器皿到了現代成為藝術，而現代藝術家又發揮他們的創意讓陶藝更精美！看似平凡陶藝裡，魔鬼存在於細節之中，不管顏色、質感、技法，都在在顯示出台灣工藝界之美，用藝術為台爭光！

國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）長期以來即致力於新生代工藝家的拔擢，並鼓勵國內工藝家參與國際競賽。在工藝中心的推動與獎助下，台灣工藝家表現不凡，在許多國際工藝設計競賽中從不缺席，成績更是日益精進。

日本美濃--郭舒凡《食記》局部。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

從早期僅獲入選的資格到近年來屢獲大獎，展現出台灣工藝超越國際的品質水準。而國內參與國際競賽的族群原以新生代創作者為主，近年在工藝中心積極宣傳及鼓勵下，也帶動了中生代與資深工藝家勇於踏上國際舞台的風氣。

今年四月份兩位青年纖維藝術家在義大利獲得「第10屆瓦奇里納獎－國際當代織品纖維藝術競賽」二獎與三獎的佳績之外，八月份再度自日本與義大利傳來好消息：青年陶藝家郭舒凡在日本「第11屆美濃國際陶藝競賽」獲「評審委員獎」，而資深陶藝家余成忠則是一舉摘下義大利「2017 Gualdo Tadino第39屆國際陶藝競賽」首獎的殊榮！

1988年生於台北的郭舒凡畢業於台南藝術大學材質創作與設計系，去年先在西班牙「Marratxí第六屆國際陶藝雙年展」初試啼聲，獲得入選的佳績，今年隨即以壓模成型的作品《食記》獲得日本「第11屆美濃國際陶藝競賽」評審委員獎。與「台灣國際陶藝雙年展」、義大利「法恩札國際當代陶藝獎」以及韓國「京畿道世界陶藝雙年展」齊名，並列為世界四大陶藝競賽的日本「美濃國際陶藝競賽」向來被台灣陶藝界視為是所有競賽中的最高挑戰，郭舒凡在這項難度極高的競賽中脫穎而出，實屬不易！

余成忠以《快樂的夏天（2）》奪得義大利「2017 Gualdo Tadino第39屆國際陶藝競賽」首獎的殊榮。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

資深陶藝家余成忠早期曾參加工藝中心的裝飾陶瓷培訓課程，之後開始自修做陶，在國內的各大美展與陶藝獎項中表現不俗，有多次獲得首獎的佳績；近年來積極投入國際舞台，成績斐然今年以《快樂的夏天（2）》奪得義大利「2017 Gualdo Tadino第39屆國際陶藝競賽」首獎的殊榮！

此次競賽自1959年開始舉辦，歷史十分悠久，期間計有超過六百位義大利籍藝術家與來自41個國家四百多位外籍藝術家參與展出，這項重要的國際獎項曾於2009年停辦，於今(2017)年再度恢復辦理，並以「水，地球的奇蹟」為徵件主題，余成忠在眾多歐美陶藝家中拔得頭籌，成為復賽後的第一位首獎得主，不僅鼓勵了許多意欲經營國際舞台的工藝創作者，更讓台灣陶藝在世界上的舞台上占有一席之地。

兩位得獎者近期將親赴頒獎典禮領獎，工藝中心未來將安排得獎作品展出，並邀請得獎者親自分享本次參賽的經驗心得，有志拓展國際舞台的工藝創作者將可以參加來聆聽並與近期在國際展賽中入選或得獎的傑出工藝家，進行最直接的交流，獲得新知、最即時的國際訊息。

(中時電子報)