小三Mandy心冷退出 周焯華出招「刻肉」留人

周焯華紋身示愛,才讓Mandy氣消決定不分手了。(圖/達志影像、取自《on.cc東網》)

澳門娛樂大亨周焯華(洗米華)周旋在正宮陳慧玲、小三Mandy Lieu之間3年多,他除了讓陳慧玲為他生下一女外,更讓小三Mandy誕下一男一女,豈料周焯華近日被爆花心不改,又沾上小四松岡李那,近日港媒報導,Mandy為此憤而求去,周焯華不惜在手臂上刻肉刺青,宣示會永遠愛Mandy,才讓小三留下。

已和周焯華集滿「好」字的Mandy最近被爆懷了第三胎,目測約5個多月,近日據香港《蘋果日報》報導,Mandy透過媒體知道周焯華和松岡李那的緋聞後十分火大,揚言要帶著小孩離家出走,使大亨不得不發聲明澄清,文中提到不實報導已嚴重干擾到周焯華與其家人,但其實陳慧玲早已對他的感情史不感興趣,周焯華所稱的「家人」,正是Mandy,也足見小三在他心中地位。

報導指出,為向Mandy宣示忠誠,周焯華最近被目擊在左手臂內側有了新刺青,細看正是「I will honour and love you Forever M.W」,意指我會永遠尊重和愛妳,最後的「M」指的是Mandy,「W」則是周焯華的華,而大亨的苦肉計果真見效,讓Mandy打消分手念頭,更傳大亨有意取消正宮所下的「禁入香港令」,要求Mandy搬回港澳,以方便約會見面,不知陳慧玲對此看法如何。

(中時電子報)