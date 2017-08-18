小三Mandy心冷退出 周焯華出招「刻肉」留人

周焯華紋身示愛，才讓Mandy氣消決定不分手了。（圖／達志影像、取自《on.cc東網》）

澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）周旋在正宮陳慧玲、小三Mandy Lieu之間3年多，他除了讓陳慧玲為他生下一女外，更讓小三Mandy誕下一男一女，豈料周焯華近日被爆花心不改，又沾上小四松岡李那，近日港媒報導，Mandy為此憤而求去，周焯華不惜在手臂上刻肉刺青，宣示會永遠愛Mandy，才讓小三留下。

已和周焯華集滿「好」字的Mandy最近被爆懷了第三胎，目測約5個多月，近日據香港《蘋果日報》報導，Mandy透過媒體知道周焯華和松岡李那的緋聞後十分火大，揚言要帶著小孩離家出走，使大亨不得不發聲明澄清，文中提到不實報導已嚴重干擾到周焯華與其家人，但其實陳慧玲早已對他的感情史不感興趣，周焯華所稱的「家人」，正是Mandy，也足見小三在他心中地位。

報導指出，為向Mandy宣示忠誠，周焯華最近被目擊在左手臂內側有了新刺青，細看正是「I will honour and love you Forever M.W」，意指我會永遠尊重和愛妳，最後的「M」指的是Mandy，「W」則是周焯華的華，而大亨的苦肉計果真見效，讓Mandy打消分手念頭，更傳大亨有意取消正宮所下的「禁入香港令」，要求Mandy搬回港澳，以方便約會見面，不知陳慧玲對此看法如何。

(中時電子報)