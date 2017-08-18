南韓檢出「毒雞蛋」的養殖場 增至45處

韓聯社18日報導，據南韓農林畜產食品部18日消息，截至17日晚10時，又有13處蛋雞養殖場生產的雞蛋被檢出含有殺蟲劑成分，由此共有45處蛋雞養殖場被查出「毒雞蛋」。

南韓政府對全國1239處蛋雞養殖場進行檢疫，目前已有1155處養殖場受查。又有13處普通養殖場中查出殺蟲劑成分含量超標，其中有一養殖場的雞蛋上未照規定印上標識產地和生產商名稱的代碼。

被檢出殺蟲劑成分超標的13處養殖場中，有1處使用了被禁用的殺蟲劑「芬普尼」（Fipronil），還有1處首次被檢出亦為禁用品的殺蟲劑「畢達本」（Pyridaben），其餘11處被檢出的是允許使用的殺蟲劑「畢芬寧」（Bifenthrin），但成分超出安全值（0.01㎎/㎏）。

南韓政府決定對這些養殖場的雞蛋進行一律回收和銷毀處理。農林畜產食品部門將於當天下午4時公布最終統計結果。

(中時)