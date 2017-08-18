基本薪資22K 資方怒嗆：無法接受 反對到底
歷經7個多小時的角力，今日召開的基本工資審議會終於落幕，由於勞資雙方始終無法達成共識，最終由勞動部長林美珠裁定，月薪基本工資由2萬1009元，調高至2萬2000元，時薪從133元調至140元，調漲幅度為4.72％，高於資方最初期待的2.14％，但遠低於勞方期待的13％。對此結果，勞方表示「不滿意但可接受」，資方則說「資方反對到底，由第三方來決定」。
勞方代表之一、新竹縣總工會理事長陳福俊說，從1997年開始，基本工資20年來只調漲5169元，考慮到勞工的最基本生活需求，透過公式計算後，勞方希望能一次調到位，一口氣將基本薪資調漲31％，月薪來到2萬7711元、時薪160元；但資方則以一例一休拉高成本，生活物價指數和生活物價指數並未大幅提升等原因，提出2.14％的調漲數字。
經過7個多小時討論，雙方各自帶開達4次之多，陳福俊說，勞方一路從31％、20％、15％、10％，資方則從2.14％、到會議結束前決定微調到3.1％，儘管最後與會的學者代表建議調漲5％，資方仍不妥協，最終由林美珠宣布，基本工資調漲4.72％，月薪來到22K，時薪來到140元，待送行政院核定後，預計將於明年1月1日上路。
資方代表在聽到林美珠宣布的數字後，便集體離席，更在電梯口跟媒體喊話「資方反對到底，就交給第三方委員來決定吧」。
陳福俊說，勞方對此結果「不滿意但可接受」，認為資方提的一例一休拉高成本，根本不構成理由，因為一例一休對勞工來說「看的到吃不到」，且也看不出來企業有為此付出更多成本，「都透過輪班等方式來因應」，呼籲企業勿將盈餘建立在廉價勞工上面。
(中時)
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