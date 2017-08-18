周六自備環保餐具！用10元嚐遍「東門市場」美食名攤

今年獲得天下第一攤金賞的東門城滷肉飯，肉香味濃，讓品嘗過的民眾讚不絕口。（台北市市場處提供）

什麼！銅板價也能嘗美味！自備環保餐具優惠一籮筐！國人外食比例逐年升高，食安問題及環保餐具的使用越來越被大眾所重視，因此擁有許多美食名攤的東門市場與台北市市場處推出「饗食在環保，安心中幸福」活動！

為鼓勵民眾可以養成外出攜帶環保餐具的習慣，於明（19日）早上9點民眾只要至台北市東門市場，於活動現場出示「環保餐具」即可用新台幣10元換購「安心紅包」，就有機會抽中價值600元的東門市場美食抵用券，總計超過5萬元的獎項，讓民眾響應安心外食活動之餘，也能大口享受美食。

東門市場自治會潘愛玉會長表示：「東門市場已有90年的歷史，市場內攤商多為30多年的老店，口味遵循傳統，但觀念卻與時俱進，希望能建立讓消費者安心的外食環境。」也為鼓勵民眾可以養成外出攜帶環保餐具的習慣，只要民眾於8/19（六）當天早上9點至台北市東門市場現場出示環保餐具，即可用10元換購安心紅包乙個，獎項包含東門市場美食名攤兌換券。

東門市場內美食名攤，都有機會憑環保餐具，以10元的價格品嚐到。（台北市市場處提供）

而本次參與活動的名攤，包括羅媽媽米粉湯、黃媽媽米粉湯、味好香燒臘，鱻鮮日本料理等名攤外，今年度獲得天下第一攤金賞的東門城滷肉飯也在活動攤商名單之中，東門城滷肉飯是老闆每天用新鮮的溫體豬小排所製作，經過5、6小時反覆烹煮，才能成就出連舒國治大師都說讚的好味道。

民眾只要響應攜帶環保餐具的活動，就有機會用10元就品嚐到市場人氣美食，共300個名額，換完為止，前100名民眾更可獲得早鳥禮。

台北市市場處表示傳統市場透過舉辦安心外食的活動，以提高傳統市場的品質，加強環境衛生，強調食品安全的重要性為目標，近期像是士林市場淘汰美耐皿餐具的活動，亦或是華山市場製作環保餐具組的活動，都是為了建立安全的外食環境，保障消費者食的權益。

而未來市場處將藉由安心外食等相關活動促進大眾對於食品衛生的觀念，並讓攤商提供更優質的消費環境。

(中時電子報)