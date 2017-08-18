新課綱國文選文爆爭議 教團：形式內容都不正義

108國文領綱歷經國文專業團隊三年苦心擘畫，卻被黑箱作業一夕翻盤！教改團體18日爆料指出，一綱多本之後推薦選文篇數由四十篇一降再降，有分組審議會甚至在一周內用投票方式選出十篇古文，裡面只有四篇選文是原領綱小組所選，其他都是少有人聽聞的台灣古詩文，甚至棄歐陽修、韓愈等唐宋大家，而就日本灣生寫的古文。有高中國文教師激動表示，萬一未來灣生的文章變成高中國文必修，「我就把我的教師證撕了！」

由教改論壇18日主辦的「當文化台獨遇上文化中國」記者會中，中華語文教育促進協會理事長、前北一女國文老師段心儀說，108新課綱國文每冊課數不列入規定、古文比例45至55%約20篇已經少得可憐，108領綱提案又提議將整學期文言文只占30%，約10至13篇。

且課審會提出修改意見，並付委由六位委員主導，提出六個議案，其中五、六兩案合併，在一周內由主委提出五十四篇文言文選文，並由517位投票者選出十篇文章；得票前10名中僅〈桃花源記〉、〈赤壁賦〉、〈鴻門宴〉和〈岳陽樓記〉是原來國語文領綱小組的選文，諸葛亮的〈出師表〉、屈原的〈漁父〉、歐陽修的〈醉翁亭記〉、韓愈的〈師說〉等均未入選。

而新增的六篇文言文中，只有〈望玉山記〉曾列入課綱，〈七星墩山蹈雪記〉是日人灣生中村櫻溪之作，〈赤崁筆談〉花兩百多字瑣碎記錄船上成員，〈番社過年歌〉是歌行體不符體例，〈大甲婦〉竟有「土番蠢爾本無知」等汙衊原住民的話語，〈送王君進監獄序〉則冷僻到連國文老師都很少聽聞。

段心儀表示，這份名單程序不正義，內容也不正義，原本的108國文領綱必讀古文篇目是由國家教育研究院委託六十幾位教授教師，花了兩年多定案，期間國文學科中心還向五百多位高中國文教師發問卷，過程專業嚴謹。普通高中審議會選出十篇文言文的程序卻是，由生物系地科系等專業的教師選文，再交付投票，其中國文老師僅占五分之一。

段心儀說，20日課審大會即將表決，萬一表決通過，「國文學科專業蕩然無存！」領綱委員激憤莫名，只好訴諸社會輿論公議。

記者會上一位吳姓高中國文老師表示，「韓愈的〈師說〉教我們為師之道，先秦的〈燭之武退秦師〉、〈馮諼客孟嘗君〉教我們如何說服別人，普通高中審議會選出的新增六篇文言文，有好到可以替換掉這些經典文章嗎？」他更表示，灣生寫的古文若是補充教材也就罷了，若成為必修，他會對中華民國的教育體制非常失望。

(旺報)