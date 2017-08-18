男工作人員明顯性騷擾 火爆女星卻為「這點」隱忍！
在電視劇《孝莊秘史》飾演大玉兒而大大翻紅的中國大陸紅星寧靜，除了演技和美貌聞名外，其真性情、直率強悍的性格也相當知名，上節目情緒一來照樣說出會被消音的話語，被封為「火爆女王」，而這樣的她，竟爆出曾長期遭男性工作人員性騷擾，沒想到她竟沒奉行自己說過的「脾氣上來就動手了」，反倒因某個原因選擇了隱忍。
影后級女星寧靜，近來作客優酷《舉杯呵呵喝》節目，聊了過去拍攝時的一段遭遇，她透露當時長期錄某節目，有位男性工作人員總在人多需要導引指路時，伸手佯裝不經意碰到她胸部，頻率有多高？寧靜形容假設這節目錄10集，「我就會遇到十期這個待遇」，由此認定對方決不是故意。
寧靜再爆料，表示該男同事甚至趁她在房內換衣服時，毫無顧忌往裡面走，被發現制止時還說：「有什麼關係」，還發顯對方很愛跟其他女性工作人員拍肩搭背的，後來大家都會特別閃開來避免被吃豆腐。
然個性直爽、有話直說的寧靜，最終沒有直接舉發他，理由是不想毀了對方的前程，只是委婉跟公司說可否換人：「我覺得他太辛苦了」，嘆自己真的不是性格那麼火爆的人，消息曝光後，許多人為寧靜抱不平，有人甚至氣憤地說此男做了佔人便宜的事情，寧靜這樣姑息會不會反倒讓情況惡化。
(中時電子報)
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