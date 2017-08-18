新聞深喉嚨》維州衝突濺血!「極端種族主義」竄起 正在撕裂美國？
18日上午，一名呂姓男子從軍史館以榔頭竊取展示的武士刀，隨即衝進總統府砍傷一名憲兵頸部，據了解，該名男子有強烈的反政府政治動機。從斬首銅像，到攻擊真人，難道台灣也「回不去了」嗎？
美國維州的種族衝突風暴持續擴大，令人費解的是，美國川普儘管千夫所指，卻始終不願與「白人至上」主義者切割，這股種族主義的衝突，究竟如何收場？或者，繼上個世紀初導致兩場世界大戰之後，再度席捲全球？
一場大跳電，徹底戳破台灣能源政策的荒謬，原來不只國王，全台人民都穿著一件「看不見的新衣」！回顧過去30年，台灣好不容易走過經常限電的90年代，進入21世紀之後連續十幾年，只有一次因為天然氣船受阻而限電，但如今，卻又淪為日日在限電邊緣掙扎的第三世界國家，台灣，究竟何以致此？
這一路走來，有四個人特別值得一提。除了被「非核」綁死的蔡總統，前民進黨主席林義雄，以個人聲望理念「要脅」公共政策，前中研院長李遠哲，反核擁核隨政治風向搖擺，而前總統馬英九，執政懦弱無力捍衛政策。這些人，位居要津，行事卻非理性，台灣的能源政策，還有科學理性的討論空間嗎？
北韓與美國的新一波危機，看似暫時平息，儘管北韓遭受最嚴厲經濟制裁，卻也隱然晉身核武大國。從此，除了美蘇英法中，印度，巴基斯坦，與傳聞中的以色列之外，北韓將是第九國。世界強權一起顯示了自己面對真正的狂人，其實並無力阻擋核子武器擴散，未來的世界，會變得如何？
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(中時電子報)
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