黃線改變高雄 劉世芳邀專家與談

立委劉世芳（左四）18日舉行座談會，邀集各領域專家學者，從軌道建設討論城市轉型再生。（曹明正攝）

立委劉世芳18日舉行「Y TALK速度改變生活 黃線改變高雄」系列之《城市轉型再生》座談會，邀集各領域專家學者，從軌道建設討論城市轉型再生。她表示，前瞻基礎建設可以翻轉台灣城鄉差距，打破現在的南北不平衡。

(中時)