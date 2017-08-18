林全：世大運 一起為台灣選手加油

2017台北世大運，一起為台灣選手加油！（行政院臉書）

行政院長林全今（18）日在臉書表示，「8/19-8/30，世界大學運動會將在台北市舉辦，讓我們一起為台灣選手加油！」

行政院臉書也貼文：「2017台北世大運，一起為台灣選手加油！每逢奧運、亞運等精采國際比賽，我們只能熬夜看轉播，每當戰況緊張，只能在網路上、電視前為選手加油。但這次不一樣，8月19日起，所有選手都將回家比賽，我們可以同場歡呼、一起參與比賽。讓我們一起為台灣選手加油！告訴他們，其實我們一直都在！」

(中時)