黑心油案 強冠免罰5000萬定讞 高市衛生局遺憾

3年前爆發高雄市強冠黑心油重大食安案件，高雄市衛生局依當時食安法最高罰鍰金額裁罰5000萬元，強冠雖繳清罰款，但仍不服提起行政訴訟，最高行政法院基於「一事不二罰」原則，今天判決撤銷高市衛生局對強冠的裁罰定讞；衛生局對此判決感到遺憾，但尊重最高行政法院裁判結果。

強冠以餿水油製成「全統香豬油」等黑心食用油銷售，衛生局表示，於2014年間查獲強冠公司違法事實後，即裁罰5000萬元，並銷毀查扣豬油原料及成品計61萬5260公斤。

衛生局表示，本案刑罰部分，二審高雄高分院重判強冠公司董事長葉文祥22年徒刑，並科強冠公司罰金1億2000萬元，沒收罰金8150萬4275元；但強冠公司仍辯稱公司對劣質豬油原料尚不知情，且裁罰最高額過重，加上本案件同時違反刑法、行政法，已遭刑事判決，以基於一罪不兩罰等理由，不服衛生局裁處而提起行政訴訟。

高市衛生局食品衛生科長陳建榮說，當時強冠食品的黑心油事件發生後，備受社會矚目，衛生局在查獲強冠的違法事實後，立即依食安法開罰，希望對不法業者有警剔作用，也符合社會期待。

陳建榮表示，將在收到判決書後，另做司法之處分，未來無論強冠刑事判決如何，衛生局仍可依食安法再對強冠開罰。

衛生局指出，強冠多次向屏東郭烈成進貨，分屬不同時期分批製成食用油脂銷售全國，查扣的劣質豬油數量龐大，其屬多個違章行為自為明確，衛生局上開行政裁罰，與刑事處罰的性質與範圍並不同，且強冠公司董事長葉文祥遭判22年有期徒刑，與強冠公司受行政裁罰，分屬不同行為態樣，兩者受罰的對象也顯不同。

衛生局表示，該局仍堅持立場認為對於此等惡性重大的業者，行政主動先予裁罰，維護食品業紀律，以確保民眾食品安全，實有必要。

(中時)