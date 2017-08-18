時藝多媒體x會動的積木展 夏日輕旅行好去處

歡迎加入限定粉絲團活動獲得會動的積木展入場資格。(時藝多媒體提供)

暑假即將邁入尾聲，還在思考如何規劃的家長們，不妨安排一趟愜意的夏日輕旅行，到台中文創園區參加今年夏天最有教育寓意的「會動的積木展」。

本次特展共有四大主題，分別為「積木80」、「積木創意培育空間」、「積木動次動」、「互動樂園」。從刺激左腦圖像記憶的藝術層面、到開發右腦邏輯思考的科學層面，透過左右腦並用，並實際以積木串接運用。此外，在「積木動次動」的實驗室內，民眾可以下達簡單的指令，讓積木跳脫的靜止模式聽從指令跟著擺動起來。在寓教於樂的互動體驗下，帶領民眾探索積木創作的更多可能。

時藝多媒體將於8月18日至8月21日推出該展限定粉絲團活動。在貼文內留言並回答指定問題，將有機會獲得「會動的積木展」特展入場資格。邀請各位親身走入小小娛樂玩具的創意天地裡，開啟對積木嶄新的認識！

【展覽資訊】

展覽名稱：會動的積木特展

展覽日期：即日起至10/10 (週一休館；10/9除外)

展覽時間：09:00-17:00 (16:30後停止入場)

展覽地點：台中文化創意產業園區 拾藝術

（台中市南區復興路3段362號）

票價資訊：全票280元、優待票250元、特惠票140元

(中時電子報)