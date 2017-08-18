因應世大運維安 北檢派4檢察官進駐
台北地檢署因應世大運開幕的維安工作，北檢今開會研議開幕典禮當日相關作為，將派4名檢察官進駐到開幕典禮現場及松山分局，對陳抗或刑事案件以「迅速、妥適」處理等3項決議。
北檢世大運處理原則如下:
一、就相關陳抗事件或刑事案件迅速、妥適處理，以開幕典禮順利完成為最高指導原則。
二、開幕典禮開始前，主任檢察官滕治平及檢察官林俊廷、林達及曾揚嶺4人分別進駐開幕典禮會場臺北田徑場及設於台北市警松山分局之前進指揮所，隨時因應突發事件。
三、重大刑案專組、陳抗小組及婦幼專組之檢察官隨時待命，聯繫管道保持暢通，以便調度及處理突發事件處理。
(中時)
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