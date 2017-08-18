北市提供10萬個「紙錢專用袋」 供普度集中燒

台北市政府為農曆7月普度推出10萬個「紙錢專用袋」，456個里更設有「紙錢巡收點」，北市府民政局希望民眾響應集中燒時能降低紙錢量，或採用「以米代金」、線上普度等替代方案，保持環境空氣清新。

北市政府提供集中燒，全市456個里辦公處免費提供「紙錢專用袋」(每里分配數為200個，送完為止)，或可至民政局網站下載專用袋樣稿貼在打包好的紙錢上，一樣可以集中燒。

此外，民眾可將置於專用袋或打包好、貼上專用袋樣稿的紙錢，送至各里公告的集中點，將有專車巡收送往集中焚燒。如公寓大廈、機關團體及宗教場所辦理普度，可至里辦公處領取通行證，或至網站下載列印，將待焚燒的紙錢分別包裝，自行送往焚化廠免費集中焚燒。

(中時)