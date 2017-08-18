北市提供10萬個「紙錢專用袋」 供普度集中燒
台北市政府為農曆7月普度推出10萬個「紙錢專用袋」，456個里更設有「紙錢巡收點」，北市府民政局希望民眾響應集中燒時能降低紙錢量，或採用「以米代金」、線上普度等替代方案，保持環境空氣清新。
北市政府提供集中燒，全市456個里辦公處免費提供「紙錢專用袋」(每里分配數為200個，送完為止)，或可至民政局網站下載專用袋樣稿貼在打包好的紙錢上，一樣可以集中燒。
此外，民眾可將置於專用袋或打包好、貼上專用袋樣稿的紙錢，送至各里公告的集中點，將有專車巡收送往集中焚燒。如公寓大廈、機關團體及宗教場所辦理普度，可至里辦公處領取通行證，或至網站下載列印，將待焚燒的紙錢分別包裝，自行送往焚化廠免費集中焚燒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。