蔡英文探視受傷憲兵 祝早日康復

總統府今上午發生歹徒持武適當闖入，並砍傷上前制止的周姓憲兵，蔡英文總統下午四時許也親赴台大醫院，探視受傷的周姓憲兵，約半小時後離開，並未對外發表談話。

總統府發言人黃重諺下午表示，總統因關心此事，到醫院探視周姓憲兵，並祝對方早日康復。

(中時)