差點無法比賽！警幫他找回選手證
世大運水球賽開賽，有英國選手在賽前遺失選手證，差點無法出賽，幸虧透過台灣警察得宜的應變與流利英語的溝通下，迅速找回選手證，讓英國選手順利上場。
21歲英國水球隊選手格里夫(Grieve)今(18)日上午10時比賽前，意外遺失選手證，急忙向英國隊選手接駁專車安全官警員張貴婷反映，並轉介至新竹縣警局場館外語服務站洽詢。
由於時間急迫，駐館外事警員朱仲翊、吳彥廷旋即詢問格里夫當日於館內行經路線，研判遺失地點，可能在館內浴室，及時在比賽前找回選手證，讓格里夫得以順利參賽。格里夫大讚台灣警察熱心又專業，並感謝現場員警的協助。
朱仲翊表示，因外事警察平時就常需要協助外國人解決困難，英語溝通上不是問題，且警察局為因應世大運勤務所辦理的英語班也有模擬過遺失物的情境。但這次時間特別急迫，幸好順利幫選手找回證件，讓賽事順利進行。
(中時)
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