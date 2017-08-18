經營多元化　走馬瀨農場設食農教育園區

走馬瀨農場在園區內打造食農教育園區，青農曾冠維目前在嘉義大學進修，暑假期間來此實習，他利用所學培育菌種改良土壤，也用來養蚯蚓。（莊曜聰攝）

走馬瀨農場在園區內打造食農教育園區，占地約2公頃，也搭建了6座溫室，種植小番茄、空心菜等蔬果，讓學童前來參觀、實際體驗。（莊曜聰攝）

走馬瀨農場原本就有飼養動物，可讓學校團體預約參觀，現在再增設食農教育園區，體驗農作及了解食材來源。（莊曜聰攝）

走馬瀨農場經營也拚轉型，為配合政府單位正在推廣的食農教育，今年在園區內開闢約2公頃的場域，搭建溫室，種植水果、蔬菜、還培養菌種改良土壤，建構蚯蚓農場等，結合周邊中、小學實施戶外教學。

由台南市農會經營的大內走馬瀨農場，是台南地區頗為重要的遊憩據點，由於幅員廣大，露營、住宿、舉辦大型活動都很適合，但多少受到景氣影響，近年來也思考轉型及多元化發展。

台南市農會推廣部主任陳益州表示，食安危機後，相關單位對食安教育越發重視，教育部也在各級學校推廣食農教育，並要求安排一定時數的課程，校方不一定有合適的人才，加上偏鄉小校要落實不易，因此市農會爭取相關資源，在農場開闢教育園區，從今年開始，附近學校可直接拉到走馬瀨農場上課。

由於農場多得是專業農業人員，加上園區從田園栽種到作物收成都能滿足需求，幾個月下來，反應不錯，未來將會設計更多元化的課程，讓小朋友能親近並對農業產生興趣。

陳益州說，食農教育園區以友善農法耕作，不噴灑農藥，現在就讀嘉義大學農業園藝系的青農曾冠維，也到園區貢獻所學，培養枯草桿菌、木黴菌、EM菌等菌種改良土壤，並運用傳統農法養殖紅蚯蚓，以蚯蚓糞便做成的肥料，連農民都搶著要。

(中時)