經營多元化 走馬瀨農場設食農教育園區
走馬瀨農場經營也拚轉型，為配合政府單位正在推廣的食農教育，今年在園區內開闢約2公頃的場域，搭建溫室，種植水果、蔬菜、還培養菌種改良土壤，建構蚯蚓農場等，結合周邊中、小學實施戶外教學。
由台南市農會經營的大內走馬瀨農場，是台南地區頗為重要的遊憩據點，由於幅員廣大，露營、住宿、舉辦大型活動都很適合，但多少受到景氣影響，近年來也思考轉型及多元化發展。
台南市農會推廣部主任陳益州表示，食安危機後，相關單位對食安教育越發重視，教育部也在各級學校推廣食農教育，並要求安排一定時數的課程，校方不一定有合適的人才，加上偏鄉小校要落實不易，因此市農會爭取相關資源，在農場開闢教育園區，從今年開始，附近學校可直接拉到走馬瀨農場上課。
由於農場多得是專業農業人員，加上園區從田園栽種到作物收成都能滿足需求，幾個月下來，反應不錯，未來將會設計更多元化的課程，讓小朋友能親近並對農業產生興趣。
陳益州說，食農教育園區以友善農法耕作，不噴灑農藥，現在就讀嘉義大學農業園藝系的青農曾冠維，也到園區貢獻所學，培養枯草桿菌、木黴菌、EM菌等菌種改良土壤，並運用傳統農法養殖紅蚯蚓，以蚯蚓糞便做成的肥料，連農民都搶著要。
(中時)
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