牧草球堆滿草原　走馬瀨農場奇景

走馬瀨農場占地40公頃的青青大草原，目前正在進行牧草採收，整片大草原變成灰黃一片，而一粒粒的牧草球也隨之成形。（莊曜聰攝）

走馬瀨農場占地40公頃的青青大草原，目前正在進行牧草採收，並製成牧草球，上百顆牧草球相當壯觀。（莊曜聰攝）

走馬瀨農場早年以牧草起家，30年前就在農場內栽種「盤固拉」牧草，栽種面積達120公頃，其中青青大草原就占了40公頃，每年6、11月各收成一次，作為場內動物的飼料，農場也會舉辦牧草節活動與民眾同樂，現在牧草正在採收，牧草球逐漸成形，上百顆堆疊在草原上，看起來十分壯觀。

走馬瀨農場場長鄭景奇表示，原本6月底就能採收，但今年因為雨水較少，牧草生長速度較慢，因此8月上旬才開始採收，這段期間重機具出動，鮮綠的草原變成灰黃一片，取而代之的是一顆顆牧草球，估計有近500顆，每顆300公斤重。

鄭景奇說，在台灣要看到如此大片的牧草收成，相當難得，這些牧草兼具水土保持、主題景觀、經濟作物、大地遊戲等功能，目前草原上16公尺高的木馬地標，就是用這些牧草打造而成。

農場人員表示，配合牧草收成，相關的體驗活動，目前都持續推出，包括製作牧草饅頭、麻糬、喝牧草汁等，另外場內已經完成的碩大牧草球，也開放讓遊客觀賞、大玩推球活動，並搭配裝置藝術，是拍照打卡的限定景點，遊客可把握暑假的尾聲，前來一遊。

(中時)