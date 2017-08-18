學長假借按摩襲胸學妹 色消防員遭記過2次

基隆市消防局發函通知，將陳員記過2次處分。（張穎齊翻攝）

基隆市消防局發生學長性騷擾學妹案件。（翻攝自google map）

假按摩真襲胸！基隆市1名已婚的陳姓消防隊員，在7月29日尼莎颱風襲台時，與1名女性消防員共同值班，當時陳員用學長關心學妹的口吻說：「妳看起來很累，要不要幫妳按摩？」便將女子帶進器材室按摩，怎料心起歹念，按著按著就將狼爪伸向學妹胸部，學妹感到不滿，向學姐反映才揭發此事。

據悉，陳員當時撫摸到學妹的胸部時，學妹嚇得立刻逃跑，但因害怕不敢聲張，過了數天後，學妹在和學姐聊天過程中，告知此事，並崩潰痛哭，長官得知後，僅將陳員記過2次處分，但同時也下達封口令，不准他人聲張。

此外，消防局在8月1日時，僅將陳員調往其他分隊，並安排學妹休假，直到8月7日才開考績會將他記過2次，8月16日才發函指出，「陳員對本局女同仁行為不檢，影響機關形象，予以記過2次處分」。

(中時)