昔封世紀末美少年！柏原崇罕見曬帥氣近照

柏原崇曬出最近所拍的藝術照。（圖／取自柏原崇微博）

柏原崇分享蓄鬍造型，男人味十足。（圖／取自柏原崇微博）

柏原崇分享側拍照。（圖／取自柏原崇微博）

網友紛紛留言回覆柏原崇。（圖／取自柏原崇微博）

柏原崇多年前因《惡作劇》爆紅。（圖／中時資料照片）

40歲日本男星柏原崇20年前以日版《惡作劇之吻》爆紅，之後又演出經典電影《情書》，被封為「20世紀末的美少年」，近年來消失在螢光幕的他，今(18日)稍早在微博發文向粉絲打招呼，他除了關心大家別中暑，也曬出久違蓄鬍近照，帥氣依舊，讓粉絲十分懷念。

柏原崇稍早在微博說：「大家，好久不見！稍微一段時間沒有更新微博了。前幾天，拍攝了個人藝術照。今年日本的夏天非常的熱，大家沒有中暑吧？大家出門一定要撐遮陽傘，戴遮陽帽，補充水分哦。希望大家能度過幸福的夏天」，並附上自己在攝影棚內的側拍照。

照片中可見柏原崇一改早年白淨形象，皮膚變的十分黝黑，再加上蓄鬍造型與些許皺紋，已到大叔年紀的他，男人MAN味十足，另一張照片他則穿起白襯衫與黑西裝，一手托頰目視遠方，網友也紛紛向他打招呼，直喊：「We miss you」、「柏原崇真的是日本我覺得最帥的，沒有之一」、「世紀末的美少年」。

(中時電子報)