昔封世紀末美少年！柏原崇罕見曬帥氣近照
40歲日本男星柏原崇20年前以日版《惡作劇之吻》爆紅，之後又演出經典電影《情書》，被封為「20世紀末的美少年」，近年來消失在螢光幕的他，今(18日)稍早在微博發文向粉絲打招呼，他除了關心大家別中暑，也曬出久違蓄鬍近照，帥氣依舊，讓粉絲十分懷念。
柏原崇稍早在微博說：「大家，好久不見！稍微一段時間沒有更新微博了。前幾天，拍攝了個人藝術照。今年日本的夏天非常的熱，大家沒有中暑吧？大家出門一定要撐遮陽傘，戴遮陽帽，補充水分哦。希望大家能度過幸福的夏天」，並附上自己在攝影棚內的側拍照。
照片中可見柏原崇一改早年白淨形象，皮膚變的十分黝黑，再加上蓄鬍造型與些許皺紋，已到大叔年紀的他，男人MAN味十足，另一張照片他則穿起白襯衫與黑西裝，一手托頰目視遠方，網友也紛紛向他打招呼，直喊：「We miss you」、「柏原崇真的是日本我覺得最帥的，沒有之一」、「世紀末的美少年」。
(中時電子報)
關鍵字：柏原崇
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。