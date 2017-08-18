突po長髮妹照片 陳柏霖無預警公開戀情？！
男星陳柏霖當年與桂綸鎂演出《藍色大門》，濃眉大眼帥氣外型超迷人，順利開啟演藝路，多年後主演電視劇《我可能不會愛你》更是大大爆紅，人氣爆棚甚至蔓延到海外，「大仁哥」暖男形象深植人心，是許多女性心目中的理想型，而今天他突然在微博貼出兩張「長髮妹」照片，難不成男神死會？！
陳柏霖今天突然在微博po文，爽朗寫下「星期五的早晨」，搭配的竟是兩張戴著連衣兜帽、長髮遮掩著面孔的「女子照」，不少粉絲一時半刻沒認出，驚呼男神難不成是公開戀情的節奏！
但仔細一看，發現照片中的人其實是陳柏霖，他戴著又捲又長的假髮，露出的眼神少了平時的英氣勃勃，加上微厚的紅唇，散發出慵懶嫵媚風情，粉絲也笑說真的「完全看不出來是你」、「怪不得人家說男人打扮起來會比女人妖嬌」，真的乍看之下認不出是他，以為男神突然公布了女朋友照片，險些因「失戀」而傷心，得知真相後，反過來虧陳柏霖需不需要找個男朋友？
(中時電子報)
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