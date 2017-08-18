邊境衝突日挺印？陸外交部：搞清事實前別信口開河

中印邊境衝突未解，日本駐印大使首度表態，支持印度在洞朗對峙事件的立場；中國外交部18日回應表示，該區不存在領土爭議，企圖改變現狀的是印度，並批評日本「在搞清楚事實之前最好不要信口開河」。

據印度媒體報導，日本駐印度大使表示支持印度在洞朗對峙事件上的立場，認為不應用武力改變現狀。還有媒體稱，美國呼籲中印進行直接對話。

大陸外交部發言人華春瑩18日表示，注意到相關報導，日本駐印度大使也許真的想幫印度說話，「但我還是想提醒他，在搞清楚事實之前最好不要信口開河」。

華春瑩強調，第一，在洞朗地區不存在領土爭議，因為中印邊界錫金段是雙方已經共同承認並已被遵守了127年的已定邊界。第二，企圖通過非法越界製造事端、改變現狀的是印度，不是中國。第三，中方要求印方立即無條件撤回所有非法越界的人員和設備，這是解決當前事件、雙方開展有意義對話的前提和基礎。

(旺報)