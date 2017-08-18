2017世界巧固球沙灘錦標賽，台灣拿下男女雙冠。(大會提供)

2017世界巧固球沙灘錦標賽，台灣拿下男女雙冠。(大會提供)

2017世界巧固球沙灘錦標賽18日在西子灣舉行男女子組冠軍戰，男子組由世界排名第1的中華隊對上宿敵世界第2的新加坡隊，前2節兩隊呈現僵持，一度戰成平手，最後一節中華隊火力全開，最後以54：42將冠軍留在台灣。女子組一樣是由世界排名第1的中華隊對上世界排名第3的新加坡隊，終場中華隊以51：28收下勝利。

(中時)