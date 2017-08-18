上億頂級新錶台南展示

今年發表的寶璣男女新錶款正在台南中國鐘錶展出。（洪榮志攝）

寶璣「錶王」雙陀飛輪腕錶訂價高達1350萬元。（洪榮志攝）

1775年創立的瑞士頂級的寶璣（Breguet）錶，除了發明陀飛輪調速裝置外，更是現代複雜功能錶的先驅。今年四月寶璣在瑞士巴塞爾錶展發表的全新錶款，最近在台上市，首站選在台南市中國鐘錶展示直到月底，50多只高級腕錶的總值超過1億元；其中，「錶王」雙陀飛輪腕錶訂價更高達1350萬元，足可在台南買一棟透天厝。

寶璣錶由被譽為鐘錶界「達文西」的寶璣大師所創立，迄今已有240年歷史，曾研發出多項劃時代的鐘錶設計創舉，並以「優雅魅力、藝術美感、卓越品質」的品牌地位，深受不少歷史名人喜愛，包括：法王拿破崙、英相邱吉爾、俄羅斯國王亞歷山大一世以及音樂家魯賓斯坦等。

台灣寶璣公司副總經理王美雲說，每年四月巴塞爾錶展都會展示新錶款，但十月才會正式上市。此次寶璣提前於八月就將2017年的50多只新錶空運來台，首站更選在與寶璣已有20年以上合作經驗的中國鐘錶舉辦「寶璣，與偉大同行」特展，正是相中台南地區一直有實力堅強的寶璣愛好者和收藏家，決定讓此地的玩家先睹為快。

王美雲指出，此次展出的寶璣新錶，最受矚目的莫過於一款製錶工藝首見自轉與公轉合於一體的雙旋轉陀飛輪腕錶，堪稱「夢幻錶王」；至於另款極具代表性的Tradition7038女仕自動腕錶，則是寶璣的「錶后」，將傳統懷錶的精髓呈現在現代腕錶之中，開放性機芯設計，為喜複雜械腕錶的女性玩家帶來更多的選擇。

中國鐘錶總經理蘇裕峰也表示，台南一直就有隱性的寶璣迷，從高級腕錶的銷售來看，寶璣與百達翡麗同樣都名列前茅，最便宜的不鏽鋼款式都在50萬元以上，若有陀飛輪等複雜功能的錶款更在400萬元以上。

(中時)