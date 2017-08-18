中菲回暖 菲對陸客開放落地簽

菲律賓移民局17日宣布，將對中國大陸普通護照實施落地簽政策。據業內人士估計，此舉將大大刺激中國遊客赴菲旅遊熱情，隨著國慶、中秋超長假期的到來，十一赴菲旅遊人次同比去年有望增長3倍以上。

澎湃新聞報導，根據最新政策，落地簽將開放給由菲律賓旅遊部授權旅行社所組織的旅遊團成員，由本地或外國商會及其他政府部門推薦的商人、運動員，以及來菲參加會議和展覽的代表。在菲停留30天，之後可申請延長最多6個月。申請者必須持有有效護照和返程機票，也不能在菲移民局黑名單或國際刑警紅色通緝令名單中。

今年以來，在中菲兩國友好關係下，赴菲旅遊的中國遊客量猛增。菲律賓國家旅遊局提供的數據顯示，去年菲律賓接待境外遊客中，中國已超過日本成為第三大遊客來源地，訪菲遊客總數為67.57萬人次，同比增長37.7%，成為增幅最大的客源國。今年1-5月，中國赴菲律賓38.9萬人次，同比增長36.3%。再加上除北京、上海、廣州、昆明、重慶、成都、泉州、廈門等已經開設菲律賓直飛航班的城市外，今年下半年將增開武漢、西安等地的直航航線，預計全年赴菲律賓的中國遊客數量可突破百萬。

澎湃新聞從途牛、驢媽媽等旅行社了解到，近期赴菲律賓旅遊的中國遊客數量確實有相當明顯的增長。

途牛旅遊網監測數據顯示，今年上半年，通過途牛赴菲旅遊的人次同比增長超過40%，上海、北京、成都、杭州、長沙、無錫、長春、寧波、海口、昆明等為主要客源地。目前菲律賓的長灘島、宿務、薄荷島是最受中國遊客歡迎的目的地，6天左右的行程最受寵。

而驢媽媽出境游事業部負責人則表示， 2016年以來，在兩國關係不斷回暖的背景下，赴菲旅遊的中國遊客人次持續攀升。本次落地簽政策的開放，大大縮短了簽證時間，同時簽證費用減少近百元，在菲停留時間也由14天延長至30天，這些都將進一步增強中國遊客赴菲旅遊的意願。

(旺報)