世大運》中華第1勝 女足3球完勝阿根廷

中華女足陳燕萍（右）在下半場攻入個人第2球後，開心的高舉雙手慶祝。（李弘斌攝）

臺北世大運足球賽18日在輔大足球場點燃戰火，中華女足靠膝蓋開過3次刀的陳燕萍「梅開二度」，以及壽星李綉琴把她的綽號「Ogo」變成了「O-Goal～」，以3比0完勝阿根廷，於A組預賽開出紅盤，也是中華代表團在本屆世大運的第1勝！

就讀於台灣師大研究所的陳燕萍，開賽3分鐘於中場斷球後，立刻發動快速反擊，單刀赴會右腳推射破門。中華隊先馳得點後，遲遲未能擴大領先，直到下半場開賽10分鐘，包欣玄左路吊中，隊長余秀菁頭槌搶點雖沒頂到球，卻成功掩護包抄後點的李綉琴頭槌破門，成為她25歲生日的最佳禮物。

中華隊攻入第2球後吃下定心丸，第62分鐘陳燕萍又在前場斷球，殺入禁區左側起左腳勁射破門，替中華隊鎖定勝局。

(中時電子報)

陳燕萍（中）開賽3分鐘截球快攻，右腳推射替中華隊首開紀錄。（李弘斌攝）