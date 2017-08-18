英研究：劈腿者大腦對欺騙免疫 連續偷吃機率高

科學認證背書！英國研究證實 偷吃一次容易變劈腿慣犯(翻攝自英國每日郵報網站)

有句話俗話以「偷吃一次，永遠偷吃」形容劈腿慣犯本性難移。不過最新研究證明，這句話是真的，一再偷吃的人，的確比不曾劈腿者更容易再犯，因為科學家經腦部掃描發現，這些人的大腦對欺騙免疫。

倫敦大學學院研究團隊刊登在《自然-神經科學》期刊的報告指出，對伴侶不忠的人，大腦對於與欺騙相關的負面情緒變得不敏感。因此，即使偷吃者第一次劈腿時心存內疚，下次再犯時內心悔恨的程度，不太可能像頭一次那麼高。

倫敦大學學院心理學家賈瑞特說，欺騙他人時，大腦中規範情緒的扁桃體會因此啟動，而引發內心的負面情緒反應，這正是避免劈腿的強大因素。但偷吃者在適應這類反應，並進而逐漸減緩感受的過程，導致欺騙者一犯再犯。

(中時)