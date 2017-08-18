MLB》身體歪掉照開轟 洋基怪力捕手回來了！

桑契斯今天首局就扛3分炮，率洋基繼2003年後再度橫掃大都會。(美聯社)

今年洋基上半季，多數人的目光都放在「法官」賈吉(Aaron Judge)身上，去年締造大聯盟最快19轟紀錄的G.桑契斯(Gary Sanchez)，星度則黯淡不少，不過桑契斯進到他發光發熱的8月，打擊漸加溫，連同今(18日)率洋基7比5撂倒大都會的3分炮，近4戰擊出3轟，昔日那個怪力捕手似乎回來了！

桑契斯去年以大聯盟前45戰19轟，成大聯盟史上最快19轟紀錄保持人，備受期待成為新一代洋基強打捕手。然而，他本季卻走得不順，開季前兩戰連10打數0安打，隨後3場打擊雖略有起色，本季首轟也出爐，但4月8日對戰金鶯時卻揮棒拉傷二頭肌，休養到5月5日才歸隊。

桑契斯復出後，全壘打產量銳減，整個5月只有3轟，到6月9轟稍有起色，7月卻又縮回僅3轟。不過到8月，也就是他去年開始發光發熱的月份，他全壘打開始增加；截至今天賽前，8月已有5轟，此役更大發神威，連同首局的3分炮，整場4打數敲2安，貢獻平本季新高5分打點。

「原本以為不會出去！」桑契斯透過翻譯說，當時他身體有點失去平衡，不算完全打中球心，自己也沒料想到球會飛出去。從畫面來看，他用有些前傾的動作，揮擊麥茲(Steven Matz)外角變速球，扛出飛行距離385英呎的一球，剛好飛過大都會球場370英呎左外野大牆。

桑契斯身體歪掉也轟全壘打，近9場比賽32打數13安，打擊率高達4成06，另有5轟、12打點。總教練吉拉迪(Joe Giradi)說，去年他們就見識過桑契斯的力量，如今經過磨練，他變得更好了，「先前我們很少在第一局得分，今天靠他做到了，這也展現出他是多麼好的打者。」

桑契斯去年8月一鳴驚人，如今進到相近的時間點，他再度打出好表現，他自認現在打擊時，感覺相當棒，「不過去年是去年，現在是現在。」桑契斯找回身手，也讓洋基增添追趕上龍頭紅襪的機會，隊友奧斯汀(Tyler Austin)就不禁直言，「他就像去年一樣，強悍得讓人難以置信！」

(中時電子報)