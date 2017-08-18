不滿違規被開單　男PO網譙警「婊子！」

李男不滿被開單，於臉書上PO文辱罵警方。（張穎齊翻攝）

李男不滿被開單，於臉書上PO文罵警方「婊子」。（張穎齊翻攝）

李男寫下公開道歉信，並付出賠償金12萬元。（張穎齊翻攝）

基隆市一分局警員蔡承峰（左）、劉侑芸（右）將李男賠償金，捐給基金會作公益使用。（張穎齊翻攝）

大膽刁民，罵警「婊子！」基隆市一分局警員蔡承峰、劉侑芸於今年2月7日晚間執行取締時，1名李姓機車騎士在忠一路上違規行駛內車道，遭2名警員攔停並舉發，怎料李男事後卻在臉書上PO文罵警「有牌的乞丐」、「2個婊子」等語，警方不堪被辱，控告李男，李男也在日前選擇道歉和解，並賠償12萬元，警方也將其中6萬元捐給慈善團體。

警方表示，李男因不滿被開單，在臉書上PO文辱罵蔡員和劉員，2警商議並在獲得長官支持後，為免公權力受辱，決定對李男提出妨礙名譽(含公然侮辱、加重誹謗罪)告訴並附帶民事賠償，經基隆地檢署審理後，檢方希望雙方和解，李男也寫下公開道歉信，並得到2警諒解撤告。

警方指出，李男向2警賠償12萬元後，員警也將其中6萬元捐給漸凍人基金會作公益。

(中時)