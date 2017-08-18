國際大師來台指導臺灣新生音樂人才

繼去年國立臺北教育大學(以下簡稱國北教大)，舉辦首屆國際鋼琴音樂節獲得各界熱烈迴響後，本月18號至22號籌畫為期五日第二屆「NTUE國立臺北教育大學國際鋼琴音樂節」，此次活動特別邀請來自法國、義大利與俄國的NELSON DELLE-VIGTNE等人蒞臨指導。此國際鋼琴音樂節活動內容包含六場大師鋼琴獨奏會、四場學員音樂會，國內知名音樂人焦元溥也應邀演講授課，以及總共超過100堂的公開大師課程外，並將邀請頂尖師資親自指導國內學子彈奏技巧。

國北教大音樂系系主任張欽全表示，北教大長期推動音樂教育，此次舉辦國際音樂節，藉國際大師的到訪，提供孩子們難能可貴親近大師琴藝的經驗。張欽全希望由自己任教的學校起頭舉辦國際音樂節，並期盼能藉此拋磚引玉，讓臺灣逐步健構完整的音樂文化及傳統，更重要的是希望能藉此鋼琴音樂節，增加世界各國人才交流機會。

張欽全表示，大師除了指導本次音樂節外，也希望在未來能幫助台灣的音樂學院搭起合作橋樑，共享師資資源。一直以來亞洲各國音樂學院皆有互相交流，獨缺台灣未能參與在其中，期望此次能透過他成為對外窗口，讓台灣在國際音樂界不再缺席。

張主任也特別提到這些音樂會活動內容跟大師課講座完全免費提供給民眾欣賞跟聆聽，是國立台北教育大學用藝術音樂教育服務社區民眾之回饋，期盼能夠在美妙鋼琴音樂薰陶中，提升民眾美學及品味。

(中時電子報)