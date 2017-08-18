樹葉突然飛起來？原來是好立體的豔葉夜蛾！

豔葉夜蛾乍看像是反捲的植物葉片，事實上牠的翅膀是平面的，捲曲的部分只是「色塊與斑紋」所造成的視覺效果。（沈揮勝攝）

另1個角度。（沈揮勝攝）

其實牠的翅膀是平面的。（沈揮勝攝）

從正上方看，豔葉夜蛾的雙翅合併處成明確的稜角。（沈揮勝攝）

前後翅一起敞開，美麗讓人驚豔。（沈揮勝攝）

在鐵皮浪板出現的樣子。（沈揮勝攝）

日月潭所在地南投縣魚池街街區1戶民宅，垂直的鐵皮浪板黏著1片反捲的樹葉，看起來有些突兀，有人好奇伸手，哪知葉片忽然飛起，瞬間讓人傻眼……原來，那是1隻飛蛾！因翅膀斑紋反捲得太傳神，幾乎所有目擊者或是看到照片的人，都一致誤認為是樹葉。

「牠叫豔葉夜蛾！分類學上為裳夜蛾科！」日月潭生態解說員葉建興翻遍圖鑑，終於查出身分。他說，以前沒看過，但知道有這樣的生物，看到實體驚嘆於造物者神奇，因為牠翅面上的漸層色斑紋，把平面變立體，若非細心觀察，還真瞧不出來。

知名生態導覽老師蘇健輝表示，台灣的蛾類種類達4000多種，要全部能夠辨識真的不容易；其中裳夜蛾科不乏外觀神似葉片者，但像豔葉夜蛾這麼醒目又傳神，真的是罕見又特別。前國立台灣體育運動大學副校長沈易利則驚呼：「斑紋超立體！」

豔葉夜蛾除在魚池街區出現，去年1月下旬台灣下平地雪時，也有民眾在大雁村記錄到1隻。村長謝棟漢說，仲夏、嚴冬都現芳蹤，豔葉夜蛾適應力還真的沒話說！雖在山區見過蝶、蛾千百種，但這隻還是首見，只能說天下無奇不有。

依文獻紀載，豔葉夜蛾前翅褐綠色，後緣近基部到頂角有縱帶，縱帶至前緣及近外緣具黃褐色分布，形態有如翻摺的枯葉。該蛾分布低海拔山區，其實不算稀有，但可能斑紋具偽裝效果，較少被發現。

(中時)