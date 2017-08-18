金門推「金字好店」 大、小「金門宴」上桌
金門老街巷弄的可口小吃，甚至鄉間小徑的隱藏版美食，都吸引各地遊客跨海來到。縣府連6年推動經營輔導和品質提升計畫，今年將透過海選機制擴大辦理餐飲業「金字好店」改造工作，並以更完整的網路行銷打造金門美食新天地。
縣府指出，今年特別規畫金門餐飲業「金字好店經營輔導」及「金門宴席料理創新研發」2條主軸線，邀請縣內合法登記的店家報名參加海選，同時聘請美食專家胡天蘭等人組成專業評審團。報名參加徵選的店家即享有官網店家資訊空間、FB粉絲頁串聯行銷等免費行銷，預計產生金字好店30家及12家改造補助店家。
獲選金字好店與改造補助的店家，更額外享有單店1分鐘宣傳片拍攝、聯合行銷、互動式輔導資源及改造費用補助（店家須自籌總經費20％，單店最高補助金額為新台幣10萬元）、店家專題報導等行銷資源。
徵件報名自即日起至9月29日止，相關報名細則請上官方網站、粉絲頁線上報名，或電洽報名專線082-316460洪先生。
縣府指出，至於另一主軸的金門宴席料理研發推廣，則聘請曾於2005年榮獲中國10大廚神美譽的許堂仁名廚團隊，以金門在地的歷史文化、建築人文、特色在地農產為美食底蘊，透過創新、創意的手法，深化菜色、味型的內涵本質，讓記憶中的好味道持續飄香。
縣府為期推廣「金門宴」能符合市場需求，特別以象徵金玉滿堂的「大金門宴」及福祿壽喜的「小金門宴」方式呈現，並提撥新台幣30萬元材料補助費用，廣徵縣內名廚餐廳餐參與研發推廣，共同打造金門創新餐飲美食新風貌。
(中時)
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