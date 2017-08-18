200多公斤胖男困9樓　消防隊出動9人費力救援

胡男體重突破200公斤，消防隊員費盡九牛二虎之力將胡男送往醫院。（張穎齊翻攝）

今日中午12時許，基隆市消防局獲報，1名42歲胡姓男子因身體不適，無法下床就醫，且困在9樓住處。消防隊獲報前往胡男住處後，發現胡男竟是1名體重破200公斤的「彪形大漢」，無法立即搬運胡男，於是調派9名消防人力一同協助，費了一番功夫，終於將胡男安全送往醫院急救。

消防隊指出，當時隊員到場後，發現男子體型時在過於龐大，便立即要求線上支援，並思考如何將胡男搬出家門。9名隊員到場後，甚至出動了搬運的推車及民間租用貨車，共4台車輛，將胡男搬上貨車後，緊急送往醫院急救。所幸胡並無大礙，消防隊也完成了這項艱難的創舉。

(中時)