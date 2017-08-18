勞動部高屏澎東分署舉辦「新南向的國際化管理與人才培育」論壇
勞動部高屏澎東分署為積極推動新南向政策並凝聚共識，今（18）日與高苑科技大學、1111人力銀行及國際領袖學苑等單位，共同舉辦「新南向的國際化管理與人才培育論壇」活動，透過產官學三方匯聚共同研討交流後，建構跨領域、跨國界學習經驗的創新人才學習平台。
勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，新南向政策是要把近6億人口的東南亞與10餘億人口的印度當成台灣內需市場的延伸，而這場論壇活動更是聚焦在跨領域、跨國際的人才培育，並吸取與會台商分享經驗，幫助國內產官學各界提升競爭力。
「新南向的國際化管理與人才培育論壇」活動，由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署程泰運分署長主持，邀請高苑科大校長趙必孝、國立中山大學博士王喻平、立達國際興業有限公司董事長宋小麗以及財團法人創新智庫暨企業大學基金會董事兼執行長王曉喬等專家學者及企業家與會，針對包括新南向國際經營策略與人才管理、新南向跨文化管理、以越南為例之新南向國際貿易經營策略以及台灣人才國際化、產業種子人才培育擴散新南向等四項議題進行專題演說。
程泰運強調，高分署一直努力傾聽產業界聲音並致力於產業人才的養成與培力，今年選擇岡山就業中心轉型為推動人力資源平台，提供在地中小企業人資加值服務，且配合新南向政策以高雄為南向門戶，透過這次論壇將從人力資源發展角度以人才培育、國際人才管理與新住民人力運用3大主題邀集產官學界交流討論，一起將台灣企業轉型升級。
高苑科大校長趙必孝分析「新南向國際經營策略與人才管理」議題中強調，東南亞的經濟崛起已成中、日、台、韓兵家必爭之地，越南現有一億人口，其中55%是30歲以下，因此這國家的勞動力不容忽視，且台越產學互動也越見緊密，建議運用華人至矽谷的人才發展模式，到跨國企業的最佳人才管理實務，並以產學合作、國際交流等多元化方式打造企業新南向的儲備人才庫，帶動台灣企業未來發展新契機。
因應東南亞經濟崛起且為提供新南向國際人才引進與培育的實務性現況，主辦單位邀請越南河內台灣商會榮譽會長鍾定男、越南協楊木業公司執行董事洪淑惠及裕祥企業管理顧問公司董事長顏明裕等企業家與現場民眾展開對談，讓與會近300名國內外企業界人士在討論與聆聽中更能掌握企業轉型先機，現場討論氣氛熱絡。
(中時)
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