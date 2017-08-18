媽祖盃路跑抽純金媽祖

媽祖盃路跑已國際化，每年吸引上萬人國內外好手參加，終點是北港朝天宮。（資料照片／許素惠攝）

媽祖盃路跑推出造型組，許多跑者奇裝異服，很是吸睛。（資料照片／許素惠攝）

參加媽祖盃路跑的跑者無論勝負，都可以抽獎，大獎是純金媽祖一尊。（許素惠攝）

北港朝天宮媽祖盃萬人馬拉松大賽即日起受理報名，參賽跑者不論勝負，都能參加抽獎，最大獎是價值近10萬元的純金媽祖一尊，廟方還貼心提供免費住宿與交通接駁，今年特別增設輪椅組，讓身障者亦能共襄盛舉。

媽祖盃馬拉松12月24日登場，北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，除全馬、半馬外，今年還有5公里休閒組及11公里挑戰組，各內含輪椅組，加選手造型賽，選擇更多元，沿途有10幾個補給站提供美食、飲料和安全防護。

蔡咏鍀指出，該比賽最大亮點是終點的朝聖大道，在朝天宮前鋪設長達360公尺紅地毯，接受民眾簇擁歡呼，宛如星光大道，深具光榮感，而該宮同時在新竹、桃園等地設接駁車，提供免費住宿，讓選手提前進駐養精蓄銳。

董事蘇榮泉表示，媽祖盃獎牌別具特色，採12生肖圖騰，選手每年拿回一面不同生肖的「平安福氣」獎牌典藏，可成傳家寶。

北港鎮長張勝智說，公所特地為跑者設計了北港地區文化輕旅行，讓選手跑、遊北港，豐富行囊。

即日起到10月27日受理報名，額滿為止，今年推出早鳥優惠，本月底前報名可獲除臭竹炭包組，民眾可上「活動咖報名系統－2017北港媽祖全國馬拉松」網站報名。

(中時)