花蓮》2017邂逅「萬」種風情 走入「榮」鄉
花蓮縣萬榮鄉公所為推動鄉內觀光旅遊產業.，8月下旬至10月下旬將舉辦「邂逅《萬』種情、走入「榮』鄉」旅遊推廣活動，以鄉內原住民文物館為重心，讓遊客深入了解原住民的傳統技藝與文化，體驗另類旅遊風情。
代理鄉長林新銀表示，萬榮鄉為花蓮縣3個山地原住民鄉之一，位於縣西方，地處中央山脈上，地勢起伏甚大，平均海拔約600公尺，由於鄉內幾乎都是山坡地，全鄉除馬遠村是布農族外，其他如西林、見晴、萬榮、明利及紅葉5村都是太魯閣族聚落。
林新銀表示，太魯閣族擁有許多如織布、皮雕、竹製品、木作、傳統弓箭及山刀等傳統原住民工藝;布農族則以音樂如八部合音、杵音、口簧琴及弓琴為部落的特色，十分歡迎全國民眾前來體驗部落的熱情與文化。
萬榮鄉公所表示，邂逅「萬」種風情、走入「榮」鄉的遊程規劃分為1日遊與2日遊兩大主軸，各分4梯次進行；1日遊程分別是洗滌心靈的居所，萬榮x紅葉之旅、遇「見晴」傳統工藝之美、聆聽布農律動固努安，以及體驗太魯閣族感恩祭之旅，原價1500元，遊客優惠價700元整；2日遊則以「榮」入山林部落遊為名，同樣進行4梯次，包括萬榮太魯閣族感恩2日遊，原價3400元，遊客優惠價1500元。
(中時)
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