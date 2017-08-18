屏東高樹水保區將設農具工廠，居民憂汙染水將抗爭

高樹鄉泰山村民組成自救會，到縣府陳情，由縣府祕書長黃肇崇（右2）代表接下陳情書。（潘建志攝）

福鑫農具公司將在屏東高樹鄉泰山村設廠，擔心水源將被汙染，村民組成自救會，18日到縣府陳情。居民質疑高樹全鄉均為水源保護區，縣府竟容許設工廠，過程包括環評、通過建照全都黑箱作業，反對居民被矇在鼓裡，若廠商真的動工，將發動長期抗爭。

昨日約有30、40名村民到縣府陳情，包括縣議員尤慶賀、高樹鄉民代表張太山等人也到場，要求縣府說明清楚。自救會指出，高樹鄉為水資源保護區，土地使用設定為「資源利用區」及「限制發展區」，怎會允許建設工廠？一定會造成水源汙染。

自救會員汪璟祥表示，工廠主要生產鋸子等農具，過程中的鐵屑、油及化學物品很容易汙染水源。加上廠址位於村子上游，附近有3條大排，本來就是容易淹水區，未來若蓋工廠，遇大雨一定會造成村子裡淹水。

張太山說，高樹鄉民國76年劃為水源保護區後就已「離牧」，鄉內不得再畜養禽畜，現在竟允許設立工廠，難道工廠汙染會比畜牧輕？何況許多水業者會在泰山抽水到屏東、高雄等地加水站販售，一旦水源受汙染影響範圍極大，不會只有當地人受害。

縣府祕書長黃肇崇代表接下陳情書，他表示，會針對居民疑問請各相關局處提出說明，也將一併檢討村內排水系統問題，縣府的立場是不容許汙染水源保護區。

縣府則說明，設廠地屬一般農業區丁種建築用地，且未座落於「飲用水」水源水質保護區，產業類別為金屬手工具製造業，屬經濟部歸列低汙染產業類別，因此可申請開發建築並領有建造執照，且經4次環境委員會審查通過環評，相關結論民眾可上網瀏覽。

(中時)