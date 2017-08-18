花蓮》偏鄉的愁容 建設與環保拉鋸

花蓮縣新城鄉及萬榮鄉地處花蓮邊陲，居民以原住民為主，雖然人口稀少，但自然資源相當豐富，尤其是礦產充沛，部落天然資源遭大量開採，環境跟著被破壞，部落的美麗卻也成為部落的哀愁。

齊柏林導演的看見台灣喚醒台灣人環保意識，看見撫育我們的這塊土地，受到種種破壞而有許多創傷，讓人不忍。但為了許所謂的經濟發展與開發，政府不得不不做的選擇，美麗大自然和部落族人則往往成了祭品，每每未受益先受害。建設與發展如何兼顧?是我們該深深省思的問題。

根據統計，全台灣246個礦區中，花蓮就占了82個。萬榮鄉多屬山坡地，地勢陡峭、水力充沛，更成台電水力發電開發計畫地點之一，萬里電廠計畫即擬在萬里溪築壩設置水力發電廠，但居民憂心環境遭受影響，多次抗議，雖已召開多場說明會，族人仍憂心忡忡。

在偏鄉就是因為就業機會少，年輕人不得已離鄉背井，遠赴他鄉求職維生。開發案則抓住此弱點，每每以提供就業機會進行主力宣傳，但開發是否會影響環境，最後反而是殺雞取卵，這也是部落族人所憂心的。開發與環保如何兼顧，這是偏鄉部落民眾無奈的心情。

看見萬里溪支流清澈的溪水，部落孩童正開心地玩耍著，對當地居民來說，萬里溪不單是一條溪流，也是老一輩族人小時候的遊樂場，有著深深的兒時回憶，未來如果築起壩體，這條溪是否依然清澈，是否有安全上的疑慮？下一代是否還能和這條溪水幸福生活，這些疑問都是部落居民心中的隱憂，也是人類與大自然最難的拉鋸和抉擇。

或許原民部落需要的不是經濟發展，而是深藏在族人心中曾經的美麗林場。

(中時)