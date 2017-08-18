好扯！總統府濺血抓到人 軍史館才知刀被偷

貴重軍刀被偷，軍史館在第一時間完全狀況外。（曾薏蘋攝）

男子呂軍億偷軍刀闖總統府砍人，上午10時20分被逮捕，警方將呂帶回派出所偵訊，追查作案武士刀來源時，軍史館一直到10時40分，才告知警方「這裡好像有軍刀被偷！」在這20多分鐘內，呂軍億從行竊敲玻璃到離開，整個軍史館毫無知覺，還讓他從容離開，拿刀走到總統府砍人。

呂軍億犯案過程中，軍史館未有任何示警及通報，整個館場形同不設防，離譜散漫的情況，事發後對外解釋也避重就輕，顯見軍史館的管理、防護系統，各方面都有很大問題。

(中時)