南韓聯參議長人選：暫不考慮縮小韓美聯演規模
據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（簡稱聯參）議長被提名人鄭景鬥18日出席國會舉行的人事聽證會，被問到是否會考慮縮小韓美聯合軍演規模，以此作為朝核問題談判籌碼？他答稱，目前無此考量。
鄭景鬥還表示，不會考慮讓駐韓美軍撤離。對於駐韓美軍重新部署戰術核武的可能性，鄭景鬥表示否定，並強調應該遵守朝鮮半島無核化的原則。
鄭景鬥就文在寅總統前日在就職百日記者會上提到的北韓「紅線」（最後警戒線）表示，總統此番言論旨在盡可能遏制北韓一意孤行，讓其懸崖勒馬，而軍方則將做好準備應對任何情況。
另被問到，此刻談凍結核計畫，是否意味著允許北韓擁核，而若北韓宣布擁核，南韓將如何應對？鄭景鬥答說，促使北韓棄核，最終實現無核化是終極目標，但不能急於求成，應分階段推進，並表示透過外交手段，採取對話與施壓並行的方式，儘量避免北韓宣布擁核的局面出現。
在聽證會上，鄭景鬥否認了所謂美國「跳過南韓」（Korea Passing）之說，強調韓美兩國政策執行人員之間保持緊密合作，並認可「薩德」反系統在年內完成部署的可能性，表示軍方也將盡力配合。
(中時)
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