萬里衛生所推長者活力車　未來成立長照產業園區

萬里衛生所18日舉行「長者活力車」啟動儀式，數十名在地長者搭乘改裝過的校園巴士來到區公所運動復健。（李其樺翻攝）

市議員白珮茹（第二排右一）受邀擔任運動大使，與在地國小學童合演趣味行動劇。（李其樺翻攝）

衛生所媒合醫院復健師指導長者正確運動方式，未來要在萬里打造長照產業園區，提供在地長者更多元優質醫療服務。（李其樺翻攝）

萬里衛生所今（18）日推出「長者活力車」，免費接送在地數十名長者來到區公所運動復健，未來要在萬里成立長照產業園區，結合地方醫療、衛生資源給北海岸長者更專業優質服務。

萬里衛生所主任葉源潔指出，為貫徹新北市政府動健康政策，打造健康老化的行動社區，衛生所今年規劃長者動健康社區服務計畫，目標使長者除了將運動生活化外，還能兼顧優質的飲食營養及良好的生活習尚。

近日萬里區衛生所改裝崁腳國小捐贈的中型巴士校車，成為「長者活力車」，免費載送各地長者來到萬里區公所做運動，並結合民意代表、官員、里長、企業主、志工及地方熱心人士等各界力量，出錢出力共同籌劃。

今天上午萬里數十位長者搭乘「長者活力車」，來到萬里，市議員白珮茹特別粉墨登場，與在地國小學童上演行動劇；現場由復健師指導長者如何正確運動，還提供保健飲食共餐和健康講座，活動精彩豐富。

葉源潔表示，北海岸高齡人口比例居高，目前每周定期接送在地長者來區公所運動2次促進健康；未來希望在萬里規劃長照產業園區，並結合在地醫療、衛生及輔具資源，提供長者運動復健、專業醫療諮詢、轉診等多元服務。

(中時)