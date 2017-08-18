世大運足球賽 輔大周邊交管

2017年台北世界大學運動會18日至29日於輔仁大學體育館舉辦足球競賽，考量新北市新莊區三泰路為地區交通要道，且賽程中各出賽國家隊能準時出賽進場，賽事期間，輔仁大學體育館臨三泰路場館兩端路口（由貴子路67巷至中正路508巷）將實施交通管制，且視現場情況機動調整管制端點，並由新北市政府交管單位配合該場館賽程的「決賽」及有「中華隊出賽」時，於「散場」時段均實施時段交通管制。

北市交通局特別呼籲，前往觀賽或為中華足球隊加油的民眾，請搭乘捷運轉中和蘆洲線至輔大站，或搭乘公車至捷運輔大站。

(中時)