遭砍周姓憲兵：想到親子日 一定要把兇手拉出來

總統府今天上午發生歹徒持武士刀闖入總統府，正逢親子日與開放參觀，遭砍傷的周姓憲兵奮不顧身，化解這場危機，蔡英文總統前往探視，據了解，周姓憲兵談到說今天是家庭日，他有想到要把兇手拉出來，所以手也有受傷，總統說很勇敢。

周姓憲兵的阿嬤也趕來醫院，總統有問阿嬤，知道的時候感覺如何？阿嬤說，就不知道情形很擔心，阿嬤從桃園來。

總統致贈慰問金，然後跟阿嬤說，以後找時間會去桃園看看他。

(中時)